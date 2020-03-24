Лос-Анджелес, США, , 22:46 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. отложила премьеру кинокомикса DC «Чудо-женщина 1984» из-за эпидемии коронавируса. Об этом 24 марта сообщил портал Comicbok.

Выход фильма в широкий прокат был перенесён с 5 июня 2020 года на 14 августа 2020-го. В объявлении руководство Warner Bros. отметило: оно надеется, что к этому времени «мир станет более безопасным и здоровым».

Ранее появились слухи, что кинокомпания может провести премьеру картины режиссёра Пэтти Дженкинс в сети в формате «видео по запросу». Однако 20 марта 2020 года её руководство опровергло их, заявив, что оно по-прежнему намерено сначала выпустить картину в кинопрокат.

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