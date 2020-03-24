Москва, , 21:37 — REGNUM Сериал о героях виртуальных сражений начинает снимать компания «Нон-Стоп Продакшн», сообщается на портале онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», где многосерийный фильм и будет демонстрироваться.

Съемками занимаются Александр Роднянский и Сергей Меркулов. Главный герой сериала, названием которого стало знакомое каждому геймеру слово «Хэдшот» — обычный подросток-аутсайдер, нашедший в компьютерных играх отдушину от школьной травли. Однажды он получает приглашение принять участие в схватках профессиональных «киберспортсменов» и это резко меняет его жизнь.

По словам создателей, сериал не является чисто развлекательным, в нем исследуются проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. То, что сериал будет транслироваться не по телевидению, а на интернет-платформе, дает возможность поговорить о многих вещах «без купюр».

Напомним, «Яндекс» — владелец «Кинопоиска» активно вкладывается в производство новых сериалов именно ля этого портала. В этом году в планах компании целых семь сериалов: «Анна Николаевна», «Последний министр», «Водоворот», «Кликбейт», «Топи», «Настя, соберись!» и «Беспринципные». По оценкам экспертов, инвестиции в эти проекты могут составить в сумме не менее миллиарда рублей.