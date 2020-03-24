Ашхабад, , 21:23 — REGNUM Власти Туркмении получили оригинал сертификата о включении традиционного туркменского искусства ковроткачества в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

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Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что туркменское ковроткачество является неотъемлемой частью культурной жизни страны и считается признаком общей культурной самобытности населения Туркмении.

«Туркменский ковер прошел сквозь эпохи, отражая в своих орнаментах вехи истории и духовно-нравственные ценности народа», — подчеркивают в министерстве иностранных дел.

Напомним, что 12 декабря 2019 года на заседании межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО принято решение о включении традиционного ковроткачества Туркмении в список нематериального культурного наследия человечества.

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