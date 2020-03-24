Москва, , 20:53 — REGNUM На портале Crowdrepublic стартовал сбор средств на публикацию книги «Как создать настольную игру. Руководство от Кобольд Пресс», которая была создана на основе советов известных разработчиков. По состоянию на сегодня, 24 марта, участникам удалось собрать более 132 тыс. рублей.

В написании книги приняли участие создатели таких популярных игр, как «Повелитель Токио», Magic: The Gathering, GURPS, «Доминион», «Манчкин», Pathfinder и других. Ожидается, что оставившие предзаказ получат книгу в сентябре 2020 года.

Организаторы кампании сообщили, что люди, принявшие в ней участие до 14:00 25 марта 2020 года, получат награды. Отмечается, что книга состоит из «не менее 142 страниц». До конца кампании осталось 36 дней.

«Кобольд Пресс» (Kobold Press) — компания из США, специализирующаяся на производстве настольных ролевых игр и приложений. Она также известна под названием Open Design.

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