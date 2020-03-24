Москва, , 20:52 — REGNUM Телесериал по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» стартует этой весной на канале «Россия 1»

События в сериале, как и в романе, происходят в 30-е годы прошлого года в татарской деревне, откуда «раскулаченную» героиню, потерявшую мужа, вместе с другими ссыльными отправляют в Сибирь.

Снял восьмисерийный фильм режиссер Егор Анашкин («Уйти, чтобы вернуться», «Кровавая барыня»), в главной роди — Чулпан Хаматова, актриса татарского происхождения, которая давно мечтала об этой роли. Съемки сериала шли с 2018 года.

Судьба «Зулейхи» проделала любопытное кольцо: история задумывалась как сценарий, когда Гузель Яхина училась в Московской школе кино, но в результате увлеченной работы автора над материалом получился полноценный роман, и вот теперь пришло время экранизации. Но из-за первоначальной кинематографичности произведения его оказалось несложно перенести на экран максимально близко к тексту, хотя некоторые изменения сюжет и образы героев всё же претерпели. Красочный язык повествования, за исключением диалогов, разумеется, тоже не удалось сохранить в полной мере.

Напомним, роман о жизни раскулаченных крестьян и ссыльных интеллигентов в Сибири вышел в свет в 2015 году. Он вызвал как хвалебные отзывы, так и критику, не только от радикальных сталинистов, но и со стороны татарских националистов, обвинивших автора в очернении татарского народа, а героиню — чуть ли не в национальном предательстве. Тем не менее книга уже переведена на 34 языка, а по ее мотивам поставлены театральные спектакли.