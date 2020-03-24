Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Новое хобби в условиях карантина открыл для себя лидер российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин, он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Самоизолировавшийся за городом вместе со всей группой музыкант не только участвует в подготовке новых песен и клипов, но и пишет картины. Образцы он продемонстрировал подписчикам, представ на фото в опереточном образе художника. Начинающий живописец относится к своим творениям с юмором, называя их «шедеврами» в кавычках и признает, что это всего лишь способ борьбы со скукой.

В заключение артист обратился к своим поклонникам:

«Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. Мы победим любой вирус сообща! Всем миром. Буду стараться скрасить скучные будни самоизоляции, каким-нибудь контентом!»

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе поп-музыки «Евровидение» с песней «Uno», но конкурс был отменен из-за эпидемии коронавируса, как и другие массовые культурные, спортивные и общественные мероприятия.