Тегеран, , 09:14 — REGNUM По случаю Навруза и Национального дня ядерных технологий, а также в связи с распространением коронавируса в Иране состоится конкурс чтения книг на тему «оставайся дома и читай больше книг». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 марта.

Конкурс будет проводиться Департаментом общественной дипломатии и информации при Организации по атомной энергии Ирана. В связи с праздником Навруз и закрытием школ и образовательных центров, а также в связи с тем, что Национальный комитет по борьбе с коронавирусом сделал акцент на том, чтобы оставаться дома и не путешествовать, Организация по атомной энергии Ирана решила провести онлайн-конкурс чтения книг.

Ранее глава Управления по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 8 913 человек из общего числа 24 811 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, в то время как 1 934 человека умерли.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, от закрытия школ и университетов до отмены культурных и религиозных собраний. Также проводится регулярная дезинфекция общественных мест.