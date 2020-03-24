Нью-Йорк, США, , 17:12 — REGNUM Директор программного отдела Netflix Тед Сарандос сказал, что приостановки производств известных проектов в ближайшие месяцы не станут причиной нехватки нового контента. Об этом 24 марта сообщил портал Indie Wire.

Сарандос отметил, что подобные остановки являются «беспрецедентными» в истории, но при этом отметил, что сотрудники Netflix сейчас работают сверхурочно, чтобы закончить другие картины и шоу раньше намеченного срока.

«Таким образом, в течение следующих нескольких месяцев сбоев не будет, возможно, (это случится — ИА REGNUM) позже в этом году, поскольку физическое производство остановлено», — сказал Сарандос.

Ранее из-за эпидемии коронавируса Netflix вынужден был остановить производство сериалов. Например, были остановлены съёмки четвёртого сезона популярного фантастического шоу «Очень странные дела» и второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.

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