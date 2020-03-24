Москва, , 16:04 — REGNUM Короткометражные авторские анимационные картины — победители отечественных и международных кинофестивалей — покажет в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин» студия «Союзмультфильм». Об этом 24 марта сообщила пресс-служба студии.

Показы будут проходить ежедневно в течение оставшихся дней марта и в апреле на видео-хостинге Vimeo. «Союзмультфильм» представит марафон авторского анимационного кино. Всего покажут 60 мультфильмов. По словам пресс-службы студии, в ходе марафона будут представлены даже несколько премьерных показов картин.

Как уточнила пресс-служба студии, впервые зрителям покажут мультфильм «Три сестры», ставший в 2019 году призером фестиваля в Суздале. Также зрители увидят анимацию «Белоснежье», ставшую лауреатом международного фестиваля в Париже в 2018 году. Еще одна премьера лауреатской работы с международного фестиваля в Оттаве — фильм «Урок плавания».

В пресс-релизе указано, что авторские фильмы будут иметь разные возрастные группы, о чем будет приведена информация в аннотациях к картинам.

Напомним, в связи с карантинными мерами, введенными в России с целью противодействия распространению коронавируса, гражданам рекомендовано больше находиться дома. Ряд организаций перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.

На период карантина многие сервисы в сети открыли свободный доступ к книгам, играм и фильмам.