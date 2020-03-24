Москва, , 15:42 — REGNUM Шутку о «вляпавшихся в историю» людях, во время которой игроки КВН обратили внимание на недвижимость за границей и схожесть со Стивеном Сигалом телеведущего Владимира Соловьева, прокомментировал сам телеведущий 23 марта изданию «Подъем».

Команда игроков во время своей шутки, дополнительно к фразе о владении Соловьевым недвижимости в Италии, поставила отрезок из песни «Родина» группы «Анимация», в которой прозвучали слова: «Я люблю свою Родину, вроде бы».

Телеведущий сообщил, что видел это выступление. Но, по его словам, Сигал гораздо выше ростом, и манера одеваться у него другая. При этом Соловьев отметил, что они со знаменитым актером друзья, и он польщен таким сравнением.

Относительно шутки про недвижимость телеведущий предложил лучше спеть о ведущих Первого канала. «Там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй», — отметил Соловьев, добавив, что законодательного запрета на владение недвижимостью нет.

По поводу конкретных слов из песни телеведущий немного обиделся. «Это они напрасно. Родину я как раз люблю, осознанно», — подчеркнул Соловьев.