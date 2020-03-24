Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Нулевой результат по сборам в кинопрокате показал американский бокс-офис за прошедший уик-энд из-за карантинных мер, принятых правительством США в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом 23 марта сообщил ведущий американский журнал киноиндустрии The Hollywood Reporter.

По данным издания, ни один официальный отчет о кассовых сборах в США не был опубликован. Сообщается, что подобный результат был в кинопрокате 1994 года, когда зрители побоялись идти в кинотеатры после Нортриджского землетрясения. Однако тогда студии просто отложили отчеты, потому что в малом количестве, но люди пришли в кинотеатры. Сейчас же все крупные киностудии Голливуда объявили молчание.

Сайт Box Office Mojo, отслеживающий кассовые сборы от кинопроката, сообщает, что последние данные о сборах были опубликованы 19 марта. В тот день 233 кинотеатра смогли собрать в прокате лишь 143,5 млн долларов. Это самый худший показатель после 17 октября 2001 года, когда общий доход за день составил 150 млн долларов.

Издание отмечает, что кинорынок США перешел в режим ожидания. Премьеры всех высокобюджетных картин перенесены, а чтобы хоть как-то обеспечить сборы по уже находившимся в прокате фильмам, студии переходят на показы своих кинолент на стриминговых платформах и выпуске их в цифровых форматах.