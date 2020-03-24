Бербанк, США, 24 марта 2020, 14:56 — REGNUM Переговоры между Киану Ривзом и студией Marvel о съемках в роли Джонни Блейза — Призрачного гонщика близки к завершению. Об этом сообщает сетевое издание We Got This Covered со ссылкой на «надежные источники».
По инсайдерским данным, Ривз сам выбрал себе роль Призрачного гонщика. Ранее в двух фильмах из этой серии, вышедших в 2007 и 2012 годах, главную роль играл Николас Кейдж.
Как отмечает издание, Ривз в реальной жизни также увлекается мотоциклами, что могло бы способствовать ему органично вжиться в образ Блейза.
Напомним, сейчас известно об участии актера в трех картинах. Все они касаются продолжений франшиз, в которых он уже играл главные роли: «Билл и Тед», «Джон Уик» и «Матрица».