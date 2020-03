Бербанк, США, , 14:56 — REGNUM Переговоры между Киану Ривзом и студией Marvel о съемках в роли Джонни Блейза — Призрачного гонщика близки к завершению. Об этом сообщает сетевое издание We Got This Covered со ссылкой на «надежные источники».

По инсайдерским данным, Ривз сам выбрал себе роль Призрачного гонщика. Ранее в двух фильмах из этой серии, вышедших в 2007 и 2012 годах, главную роль играл Николас Кейдж.

Как отмечает издание, Ривз в реальной жизни также увлекается мотоциклами, что могло бы способствовать ему органично вжиться в образ Блейза.

Напомним, сейчас известно об участии актера в трех картинах. Все они касаются продолжений франшиз, в которых он уже играл главные роли: «Билл и Тед», «Джон Уик» и «Матрица».