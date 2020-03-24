Пекин, , 14:38 — REGNUM Более 500 кинотеатров в Китае возобновили работу после почти погашенной вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило сетевое издание Kinobusiness.

По данным издания, в стране открыто уже 507 кинотеатров. Это всего 4,5% от всего количества кинозалов в стране, но, как отмечает издание, начало положено.

Выручка кинотеатров пока что очень скромная. По состоянию на вечер 23 марта, кассовые сборы составили всего 11 тысяч долларов.

Наиболее посещаемыми стали кинотеатры в Синьцзян-Уйгурском районе, где кинозалы открылись самыми первыми еще две недели назад. По данным издания, именно в этом районе первый открывшийся после карантина кинотеатр не продал за первый день работы ни одного билета на киносеансы.

Кинотеатры также открылись в провинциях Внутренняя Монголия, Гуандун, Сычуань, Фуцзянь, Цинхай и Хэнань. Издание отмечает, что некоторым из них за первый день работы также не удавалось продать ни одного билета. Без зрителей оставались даже целые провинции.

Сейчас кинотеатрам разрешено оставлять до 100% выручки, при условии снижения цен на билеты. Основная задача для прокатной индустрии в Китае убедить напуганных граждан вернуться в кино, так как большинство жителей стремятся избегать скопления людей.