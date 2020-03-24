Лос-Анджелес, США, , 14:31 — REGNUM Вице-президент и креативный директор Marvel Entertainment Джо Кесада выложил в сеть постер, на котором Каратель (Фрэнк Касл) из комиксов Marvel получил внешность Джона Бернтала. Публикацию он разместил 24 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/JoeQuesada/status/1242223492998848512

Стоит отметить, что ранее Кесада имел дело с этим персонажем. В 2020 году он выпустил комикс Marvel Knights Double Shot №1 в котором появился и Фрэнк Касл.

В сентябре 2019 года инсайдеры сообщили: глава киностудии Marvel Кевин Файги хочет, чтобы Бернтал исполнил роль Карателя в фильмах киновселенной Marvel. В октябре 2020-го сам актёр заявил, что пока он не готов отказаться от этой роли.

Сериал «Каратель» с Джоном Бернталом выходил на потоковом сервисе Netflix c 17 ноября 2017 по 18 января 2019-го.

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