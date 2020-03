Лос-Анджелес, США, , 14:13 — REGNUM На экраны кинотеатров США впервые с 1994 года не вышла ни одна новая картина из-за эпидемии коронавируса. На это 24 марта обратил внимание портал We Got This Covered.

Автор статьи отметил, что сейчас в США открыты менее 300 из почти 6 тыс. кинотеатров. При этом многие фильмы, которые ещё были в прокате в период с 16 по 22 марта 2020 года и возглавляли рейтинг, уже доступны для просмотра в сети.

Ранее известный режиссёр Кристофер Нолан в открытом письме, опубликованном в газете The Washington Post, обратился к жителям США. Он призвал зрителей поддержать обращение кинотеатров и 150 тыс. их сотрудников к Конгрессу.

