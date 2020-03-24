Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший роль Капитана Америка в фильмах Marvel, выложил в сеть фотографию, которая вызвала бурную реакцию его поклонников. Он опубликовал её 24 марта на своей странице в Twitter.

На фото Эванс запечатлён со своей собакой, лежащей на коленях актёра. Голливудская звезда сопроводила снимок словом «домоседы». С момента публикации пост собрал больше 262,1 тыс. лайков, 22,5 тыс. ретвитов и 6,2 тыс. комментариев.

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1242183282667765760

В декабре 2019 года Крис Эванс вошел в топ-3 самых обсуждаемых актёров в Twitter в 2019 году. При этом фильм «Мстители: Финал», в котором он последний раз выступил в ролие Капитана Америка, стал самой обсуждаемой картиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Twitter назвал главные тренды 2019 года