Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Власти Петербурга призывают срочно провести противоаварийные работы на даче Фаберже в Осиновой роще. Соответствующее обращение направил глава комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров руководителю Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по СЗФО Максиму Золотареву. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете.

Агентство подведомственно Министерству культуры РФ, а дача Фаберже на Песочном шоссе, 14, является памятником федерального значения. Это пример усадебной архитектуры XIX века, здание находится в аварийном состоянии.

По заявлению агентства, КГИОП еще в декабре 2019 года выдал задание на проведение работ по сохранению дачи. «Однако до настоящего времени проектная документация в комитет так и не поступила. Также необходимо принять меры по ограничению доступа посторонних лиц и обеспечить охрану», — подчеркнули в Смольном.

Добавим, в соответствии с условиями охранного обязательства реставрация должна завершиться до середины 2022 года.

На территории располагаются жилой дом, конюшня, служебный корпус, ледник, парк с прудом и фонтан. Все постройки были возведены в 1901—1902 годах или достраивались в 1907 году по проекту архитекторов Карла Шмидта и Ивана Гальнбека.

В районе имения Левашовых-Вяземских «Осиновая роща» соседями по дачам были семьи Бенуа, Бруни, Савицкого и другие. Участок на Дибунской дороге глава ювелирной фирмы Карл Фаберже купил у графа Левашова в 1883 году.

Изначально дача Фаберже представляла собой деревянную двухэтажную постройку с оранжереей и террасой, но затем ювелир передал участок своему сыну Агафону, чья семья быстро росла, и дом расширили в 1907 году. Перестройка Гальнбека превратила дачу в респектабельный особняк с характерной для модерна сложной объемно-пространственной структурой. На первом этаже были гостиные, танцевальный зал, большая столовая, оранжерея и хозяйственный блок с кухней, кастелянской, кладовыми, на втором — спальни, туалетные, ванны. Самое большое помещение второго этажа — зал со световым потолком — стало местом профессиональных занятий хозяина дома, который был также специалистом по драгоценным камням. Прозрачная перегородка отделяла кабинет, соединявшийся с бронированной комнатой для хранения драгоценностей.

Великолепная внутренняя отделка дома с обилием лепного и резного декора, художественными каминам и печами отличалась богатством и стилистическим разнообразием. Вестибюль и лестница выполнены в приемах модерна, танцевальный зал — александровского ампира, смежный с ним салон — в русском стиле с камином, облицованным подлинными изразцами XVIII века с изображениями «символ и эмблемат». Агафон Фаберже разместил здесь свои художественные коллекции: антикварные ковры, фарфор, бронзу, ювелирные изделия, живопись, гравюры и декоративные изделия Востока.

Известно, что здесь он выращивал к Новому году персики в домашней оранжерее и собирался завести собственного слона. Живой подарок магараджи Агафон Фаберже собирался вывезти с Цейлона и уже начал оборудовать слоновник, но помешало начало Первой мировой войны.

В годы Первой мировой Фаберже устроили в своем доме «санаторию» для раненых. В 1927 году Агафон Фаберже по льду Финского залива перешёл границу с Финляндией, предварительно переправив деньги, коллекцию почтовых марок и несколько картин. В Хельсинки жил за счёт продажи антиквариата и части марок.

С 1920 года дача семьи Фаберже находилась в ведении различных организаций: здесь размещались дом отдыха, военные лагеря, госпиталь, офицерский детский санаторий, детские учреждения Академии тыла и транспорта Советской Армии. Были утрачены элементы отделки фасадов и интерьеров, световые фонари закрыты, печи и камины выломаны.

В 1980-х годах на даче произошел пожар, который нанес ущерб преимущественно крыше основного дома, корпусов.

В 2019 году волонтеры пытались благоустроить территорию, убирали мусор и вырубали сорняки, которыми всё заросло.

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