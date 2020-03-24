Лос-Анджелес, США, , 11:15 — REGNUM Американский актёр Сэм Уитвер поделился своими впечатлениями от сценария последнего эпизода мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». По его словам, фанатов ждёт лучший эпизод во всём шоу, сообщает портал ComicBook 24 марта.

Уитвер отметил, что создатель шоу Дэйв Филони проделал огромную работу и придумал «лучший эпизод во всём сериале». Под «эпизодом» актёр подразумевает последние четыре серии — по его словам, их лучше смотреть подряд как один фильм.

Напомним, в «Войнах клонов» Сэм Уитвер озвучивает владыку ситхов Дарта Мола. Премьера финального сезона стартовала в феврале 2020 года.

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