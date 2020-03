Лондон, , 10:54 — REGNUM На главную роль в фильме-биографии про британского певца Джорджа Майкла предложил себя американский певец Адам Ламберт. Известиями об этом поделилось издание Metro.

Ламберт считает, что картина про Майкла может стать хорошим дополнением к фильмам о Фредди Меркьюри и Элтоне Джоне. По словам певца, картина могла бы получиться очень интересной, поскольку о биографии Майкла мало известно. «Покопаться в биографии покойного было бы крайне познавательно», — отметил Ламберт.

Ламберт уже снимался в фильмах. Так, он появляется в фильме про Меркьюри «Богемская рапсодия». Но его маленькая роль водителя не удостоилась упоминания в титрах картины. Также он снимался в фильмах «Лузеры» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

Как музыкальный исполнитель, Ламберт известен публике в роли солиста группы Queen. Также он является открытым геем. После того, как певец спел вместе с Queen в 2011 году на фестивале MTV Europe Music Awards композиции The Show Must Go On, We Will Rock You и We Are The Champions, автор песен группы Роджер Тейлор назвал Ламберта великим исполнителем с удивительным голосом.