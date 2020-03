Бербанк, США, , 10:36 — REGNUM Довольно активно на роль Джокера в новом сериале «Бэтмен будущего» создатели рассматривают кандидатуру актера Александра Скарсгарда. Об этом сообщил портал We Got This Covered, ссылаясь на инсайдерские источники.

Наибольшую известность Скарсгард получил, участвуя в сериале «Большая маленькая ложь», получив награды «Эмми» и «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана.

Издание также приводит данные источников о том, что в роли самого Бэтмена может сняться Майкл Китон, ранее уже выступавший в этой роли в фильмах Тима Бертона.

Новая картина будет ремейком анимационного фильма, выходившего на экраны с 1999 по 2001 годы. Производством сериала займется студия Warner Bros.