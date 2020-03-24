Нью-Йорк, США, , 10:15 — REGNUM Netflix выпустила трейлер комедийного анимационного фильма «Семья Уиллоби». Он был опубликован на официальном YouTube-канале компании 23 марта.

По сюжету, дети из семейства Уиллоби решают избавиться от своих родителей и «обрести свободу». Однако вскоре за непослушными чадами начинает охотиться могущественная социальная служба.

Премьера «Семьи Уиллоби» намечена на 22 апреля 2020 года. Анимационный фильм будет доступен на Netflix.

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