Нью-Йорк, США, 24 марта 2020, 10:15 — REGNUM Netflix выпустила трейлер комедийного анимационного фильма «Семья Уиллоби». Он был опубликован на официальном YouTube-канале компании 23 марта.
По сюжету, дети из семейства Уиллоби решают избавиться от своих родителей и «обрести свободу». Однако вскоре за непослушными чадами начинает охотиться могущественная социальная служба.
Премьера «Семьи Уиллоби» намечена на 22 апреля 2020 года. Анимационный фильм будет доступен на Netflix.
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