Лос-Гатос, США, , 10:10 — REGNUM Новый ролик о телесериале «Ведьмак», рассказывающий о процессе съемок сцены боя с болотной кикиморой, опубликовали создатели сериала на канале Netflix в YouTube.

С этой сцены начинается первый сезон сериала. Координатором сражений в фильме выступил Владимир Фурдик. Кикимора в фильме была смоделирована компьютерными методами. А для создания правдоподобности движений героя во время боя, Фурдику противостояли несколько человек, возвышавшихся над ним на специальном помосте. Они атаковали его обрезками пластиковых труб, смотанных в узлах сочленения скотчем, имитируя таким образом движения ног кикиморы.

Ассистенты, атакующие Фурдика, который в свою очередь отбивался мечом, движения своих «ног» выполняли медленно. Как сообщается в ролике, это было сделано для того, чтобы главный герой знал на три секунды вперед, что произойдет дальше, и просчитывал свои передвижения и контратаки мечом.

Напомним, сейчас ведутся съемки второго сезона «Ведьмака», который планируют выпустить в 2021 году.