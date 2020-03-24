Нью-Йорк, США, , 10:01 — REGNUM Netflix показала, как создавалась схватка с Кикиморой в первом эпизоде сериала «Ведьмак». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании 23 марта.

В видеоролике Владимир Фурдик (известный каскадёр и исполнитель роли Короля Ночи в «Игре престолов») рассказывает о том, как он придумывал и снимал популярную сцену из «Ведьмака». Как оказалось, он попросил четырёх своих ассистентов взять в руки длинные пластиковые трубы и изображать ими движения ног Кикиморы.

Напомним, «Ведьмак» — это популярный фэнтези-сериал от Netflix, основанный на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась 20 декабря 2019 года.

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