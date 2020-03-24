Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Десятку англоязычных фильмов, содержащих наибольшее количество ругательств, возглавил фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Рейтинг опубликовал портал Buzz Bingo.

Лидер фильмов с матерщиной вышел на экраны в 2013 году. В главной роли биржевого афериста снялся Леонардо Ди Каприо. В киноленте насчитали 715 бранных слов.

Второе место досталось фильму «Неограненные драгоценности», снятому братьями Джошем и Бенни Сэфди в 2019 году. В течение фильма герои произносят ругательства 646 раз. Главную роль в этой ленте сыграл Адам Сэндлер.

Еще один фильм Скорсезе «Казино» с Робертом Де Ниро разместился на третьем месте с 606 матерными словами. Фильм вышел в 1995 году.

В десятку лидеров бранного рейтинга также вошли фильмы: «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ярость», «Голос улиц», «Кровавое лето Сэма», «Не глотать», «Бешеные псы» и «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку». В этих фильмах нецензурные слова встречаются от 509 до 414 раз.