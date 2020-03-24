Лондон, , 09:35 — REGNUM Английский актер Дэниел Крэйг, снявшийся в нескольких фильмах из бондианы, рассказал, что никогда не мечтал о роли Джеймса Бонда. Слова актера об этом приводит издание MovieWeb.

«Никогда об этом не думал», — сообщил Крэйг, отвечая на вопросы поклонников о том, мечтал ли он в юности сыграть роль агента 007. Он уточнил, что хотел сыграть совсем других персонажей из комиксов о супергероях: Супермена, Человека-паука или Человека-невидимку.

Актер добавил, что картин о Бонде так много, что это все уже выглядит иронично. Однако Крэйг отметил, что, получив роль непобедимого шпиона, «сорвал джекпот», сыграв одного из самых известных персонажей в истории кинематографа. «Мне посчастливилось получить одну из лучших ролей. В ней нет недостатков», — подчеркнул актер.

Крэйг снялся уже в пяти фильмах о знаменитом британском шпионе. Однако пятая картина еще не вышла на экраны. Ее премьеру из-за пандемии коронавируса перенесли на полгода с весны на ноябрь 2020 года.