Бербанк, США, , 09:09 — REGNUM Участие в съемках второго сезона сериала «Мандалорец» об охотнике за головами из саги «Звездные войны» примет режиссер Роберт Родригес. Об этом сообщило издание HN Entertainment.

Издание уточняет, что слухи о том, что съемки сериала будут вести Родригес и Джон Мэнголд появились около месяца назад. При этом, Мэнголд информацию о своем участии опроверг, а Родригес комментариев не дал.

В материале HN Entertainment не уточняется, сколько серий будет снимать Родригес. Но информацию о его участии в съемках называет достоверной.

Напомним, Родригес известен зрителям по фильмам «Отчаянный», «От заката до рассвета», а из недавних картин он отметился режиссерской работой над «Алита: Боевой ангел».

Выход на экраны нового сезон «Мандалорца» от студии Disney запланирован на октябрь 2020 года, если планы не изменит ситуация с карантинными мерами, принятыми в США против распространения коронавируса. Старт сезонов многих сериалов уже отложен, из-за сложностей в завершении монтажа, вызванных эпидемической ситуацией.