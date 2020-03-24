Лондон, , 08:48 — REGNUM Показ документального фильма о президенте России Владимире Путине, который называется «Путин: история русского шпиона», начал британский телеканал Channel 4. Подробности о содержании сериала 23 марта опубликовала британская газета The Guardian.

По данным издания, фильм состоит из трех серий. В анонсе картины создатели сообщили, что покажут, как опыт Путина в шпионской деятельности повлиял на его политическую деятельность, а следом и на весь современный мир.

Газета делится подробностями, что в фильме будет представлено интервью с Мариной Литвиненко — вдовой бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, чью смерть от отравления полонием-210 в 2006 году в Лондоне западные спецслужбы, не утруждая себя доказательствами, связывают с деятельностью российских спецслужб.

Также в картине будет интервью дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Кроме этого сообщается, что в съемках принимал участие ряд российских политологов.

О документальном проекте стало известно в августе 2019 года, когда канал сообщил телезрителям о завершении съемок в России, США и Европе. Режиссером картины выступил Ник Грин, снявший ранее ряд документальных фильмов о Древнем Риме, истории Англии, Иисусе Христе, а также о советском подводнике Василии Архипове, который участвовал в Карибском кризисе.