Нью-Йорк, США, , 03:59 — REGNUM Стало известно, благодаря кому в первом эпизоде третьего сезона сериала «Мир Дикого запада» появился кроссовер с шоу «Игра престолов» Об этом 24 марта сообщил портал Screen Rant.

Выяснилось, что эту идею предложил сам писатель Джордж Мартин, об этом журналистам рассказали шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой.

«Джордж с самого первого сезона постоянно говорил: «Мы должны установить связь с «Игрой престолов», — сообщил Нолан, добавив, что зрители порой забывают о том, что Мартин изначально был сценаристом в мире телевидения, где кроссоверы являются частым явлением.

В одной из сцен первого эпизода продолжения «Мира Дикого запада», который телеканал HBO показал 15 марта 2020 года появились шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Они исполнили роль техников, которые находились рядом с роботом-драконом Дрогоном из популярного фэнтезийного сериала.

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