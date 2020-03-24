Лос-Анджелес, США, , 01:36 — REGNUM Патрик Стюарт, находящийся сейчас на карантине из-за эпидемии коронавируса, выложил в сеть видео, в котором он прочитал сонеты Шексира. Ролик был опубликован 23 марта на его странице в Twitter.

https://twitter.com/SirPatStew

Актёр рассказал, что когда в 40-х годах XX века он был ребёнком, его мать нарезала кусочки фруктов и, поставив перед с ним тарелку с ними, произносила поговорку о том, что употребление одного яблока в день избавит его от визитов к врачу.

«Как насчет «одного сонета в день», чтобы держать врача подальше?», — сказал Стюарт.

С момента публикации видео актёра набрало более 333 тыс. просмотров. Сегодня, 24 марта 2020 года, он выложил новое видео, в котором прочитал ещё один сонет.

https://twitter.com/SirPatStew/status/1242205662194601984

Ранее ИА REGNUM сообщило, что жена Тома Хэнкса Рита Уилсон, заразившаяся коронавирусом, опубликовала видео, в котором показала, насколько хорошо она умеет читать рэп. Актриса пошутила, что она страдает «карантинным сумасшествием».

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