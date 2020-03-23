Лос-Анджелес, США, , 17:38 — REGNUM Звезда «Очень странных дел» Финн Вулфхард поделился подробностями нового фильма серии «Охотники за привидениями». По его словам, поклонники оригинальных картин не останутся разочарованы, сообщает «Мир Фантастики» 23 марта.

Актёр отметил, что он вырос на двух первых фильмах об охотниках за привидениями и, что для него стало честью получить роль в триквеле. По словам Вулфхарда, съёмочная группа нашла «правильных подход для продолжения серии».

Напомним, премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» намечена на 9 июля 2020 года. По сюжету, мать-одиночка вместе со своими детьми переезжает на ферму, где находится старая машина охотников Ecto-1.

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