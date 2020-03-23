Москва, , 15:21 — REGNUM Ушел из жизни советский и российский клоун и акробат, народный артист РФ Константин Васильев, сообщается 23 марта на сайте «Росгосцирка».

"Профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 88-м году жизни скончался Константин Васильев», — говорится в сообщении.

Константин Васильев родился 3 января 1933 года в Ленинграде, вместе с матерью пережил блокаду. После Великой Отечественной войны учился в ремесленном училище и занимался во Дворце пионеров акробатикой.

После окончания клоунских курсов с 1962 года Васильев стал выступать в цирке уже в качестве клоуна. В 1966 году иллюзионист Игорь Кио предложил Васильеу работать в своей программе с Анатолием Векшиным, в дуэте с которым выступал в течение четверти века.