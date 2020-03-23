Москва, , 14:59 — REGNUM На YouTube-канале «Все работы хороши» 23 марта вышел новый ролик при участии популярного блогера Евгения «BadComedian» Баженова. В нём рассказывается о работе в кинотеатре сети «КАРО».

Ведущие выпуска рассказали об истории кинотеатра и попробовали устроиться в него на работу. Сейчас у ролика почти 400 тыс. просмотров.

Напомним, «Все работы хороши» — это популярный YouTube-канал, автор которого (Олег «AsSa») рассказывает об «изнанке» различных крупных компаний и особенностях работы в них. Подробнее о нём можно узнать в материале.

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