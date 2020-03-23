Нью-Йорк, США, , 14:49 — REGNUM В новом эпизоде сериала «Мир Дикого Запада» появился дракон Дрогон из «Игры Престолов». Об этом сообщается 23 марта на Twitter-странице Game of Thrones Facts.

https://twitter.com/thronesfacts/status/1241977500558692352

Дракона можно увидеть за стеклом в одном из технических помещений. Сообщается, что двух работников около него сыграли шоураннеры «Игры Престолов»: Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Напомним, «Мир Дикого Запада» — это популярный фантастический сериал, снятый по мотивам одноимённого фильма Майкла Крайтона. Премьера первого эпизода состоялась в 2016 году.

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