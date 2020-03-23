Нью-Йорк, США, , 14:33 — REGNUM На сервисе Amazon Prime Video появилась новая вкладка Cinema («Кино»). На ней администраторы сервиса публикуют фильмы, которые появились в сети раньше запланированного из-за пандемии коронавируса, сообщает «Мир Фантастики» 23 марта.

Сейчас на новой вкладке доступны следующие фильмы: «Вперед» (доступен для покупки), «Человек-невидимка», «Охота» и «Эмма» (доступны для аренды). Цена покупки или «аренды» любой из картин составляет $20 (около 1600 рублей).

Напомним, из-за вынужденного карантина многие кинокомпании решили дублировать свои актуальные премьеры на онлайн-сервисах. Вскоре в сети также появятся картины: «Тролли 2. Мировой тур», «Хищные птицы» и «Джентельмены».

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