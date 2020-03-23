Сеул, , 14:27 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Юн Сон Хёна «Время охоты» покажут на Netflix. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на платформе фильм появится 10 апреля и будет доступен для просмотра в ста девяносто странах.

Первоначальна на большие экраны южнокорейская картина должна была выйти 26 февраля, однако в связи с пандемией коронавируса нового типа показ решили перенести на платформу Netflix.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Время охоты» планировали показать на специальной гала-премьере 70-го Берлинского кинофестиваля.

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