Токио, , 12:54 — REGNUM Южнокорейская актриса Сим Ын Гён удостоена награды японской кинопремии Takasaki Film Festival. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей на свои источники.

По их словам, на церемонии 34-й кинопремии Takasaki Film Festival, состоявшейся 22 марта в префектуре Гумма, южнокорейская актриса получила награду «ЛУчшая женская роль» за роль в фильме японского режиссёра Юко Хакота «Сумеречный час» (Blue Hour), рассказывающего историю коммерческого директора, недовольного своей работой и жизнью, который отправляется в родной нелюбимый город навестить бабушку, попавшую в больницу.

Напомним, что ранее Сим Ын Гён стала первой южнокорейской актрисой, которая была удостоена награды 43-й премии Японской киноакадемии (Japan Academy Awards).

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Известно, что фильм «Сумеречный час» появится на больших экранах Южной Кореи в первой половине года.