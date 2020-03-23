Ташкент, , 12:13 — REGNUM Все работники общественного транспорта в Ташкенте отправлены в отпуск без содержания. Об этом заявил пресс-секретарь министерства транспорта республики Навруз Ашурматов 23 марта, сообщает издание «Даракчи».

По его словам, в столице Узбекистана приостанавливается работа общественного транспорта. Сотрудники будут в отпуске до тех пор, пока не стабилизируется ситуация и работа транспорта не восстановится. Вместе с тем для чиновников организованы специальные дежурные автобусы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 марта власти Узбекистана закроют Ташкент для въезда и выезда транспорта. Всего в республике выявлено 46 случаев заражения коронавирусом.

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