Нью-Йорк, США, , 11:41 — REGNUM В сети появился трейлер третьего сезона мультсериала «Утиные истории». Об этом 23 марта сообщает «Мир Фантастики».

Ролик знакомит зрителей с новыми приключениями Скруджа Макдака и его племянников. Премьера сезона намечена на 4 апреля 2020 года.

Напомним, «Утиные истории» — это популярный американский мультсериал. В 2017 году состоялась премьера «перезапуска» шоу.

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