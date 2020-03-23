Нью-Йорк, США, , 11:13 — REGNUM Фанаты сериала «Ходячие мертвецы» в социальных сетях начали прощаться с Мишон — одной из главных героинь шоу. Об этом 22 марта сообщил портал ComicBook.

https://twitter.com/DanaiGurira/status/1241919346223583232

Американская актриса Данай Гурира завершила съёмки в «Ходячих мертвецах» после восьми лет в роли Мишон. Теперь фанаты шоу выкладывают в социальных сетях посты со словами благодарности и сообщениями о том, как сильно они будут скучать по этой героине.

Напомним, «Ходячие мертвецы» — это популярный американский телесериал, основанный на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана.

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