Лос-Анджелес, США, , 11:01 — REGNUM Фильм «Соник в кино» в цифровом формате выпустит кинокомпания Paramount Pictures на месяц раньше из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом зрителям сообщил журнал Variety.

Картина появится в доступе в цифровых сервисах уже 31 марта. При этом релиз фильма на физических носителях состоится в ранее обозначенный срок 19 мая.

Фильм «Соник» до введения карантинных мер успел собрать в кинотеатрах мира более 300 млн долларов.

Напомним, из-за закрытий кинотеатров свои картины в онлайн-сервисы переводят многие кинокомпании, чтобы компенсировать недополученные в классическом прокате сборы. Так, всего через две недели после премьеры мультфильма «Вперед» на киноэкранах, студия Disney выпустила его в цифровом виде в онлайн-сервисах.