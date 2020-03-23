Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM Премьеру сюжетного ответвления популярной зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» на неопределенное время отложили создатели сериала из-за пандемии коронавируса. Об этом объявлено в официальном микро-блоге телеканала AMC в Twitter.

Сериал планировалось выпустить на канале 12 апреля. Вместо указания даты, на которую перенесена премьера, пресс-служба телеканала написала: «Позже в этом году».

По информации, ранее публикованной в сети, первый сезон нового сериала полностью отснят, но монтаж нескольких последних серий еще не завершен из-за проблем, вызванных пандемией.

Напомним, в США из-за пандемии коронавируса срываются не только премьеры фильмов в закрытых кинотеатрах, но и выходы картин на телеканалах. Так, аналогично «Ходячим мертвецам» было приостановлено производство нового сезона телесериала «Фарго», в связи с чем телеканал FX также перенес премьеру картины на неопределенный срок.