Бербанк, США, , 10:29 — REGNUM Анимационный фильм «Вперед» в цифровом формате выпустила студия Disney спустя две недели после премьеры мультфильма. Об этом сообщил интернет-портал CNET.

Как уточняет издание, цифровая копия мультфильма будет платной. Уже сейчас ее можно скачать на платформе Movies Anywhere. А с 3 апреля мультфильм станет доступен на платформе Disney Plus.

Издание приводит слова режиссера мультфильма Дэна Скэнлона, который сообщает, что из-за пандемии коронавируса приходится искать нестандартные формы проката. Но создатели картины ждут с большим нетерпением того времени, когда снова смогут представлять свои фильмы на больших экранах.

Напомним, из-за ситуации с распространением коронавируса многие страны запретили мероприятия с массовыми скоплениями людей. В том числе закрылись и кинотеатры. Прокатчики, теряя из-за снижения кассовых сборов сотни миллионов долларов, ищут альтернативы показам в больших кинотеатрах, делая основной акцент на прокате в онлайн-сервисах.