Санта-Моника, США, , 10:10 — REGNUM Состоялся анонс комикса «God of War: Павший бог» по мотивам одноимённой серии экшен-игр. Об этом 22 марта сообщила «Игромания».

«Павший бог» расскажет историю приключений Кратоса после финала игры God of War 3. Одолев Зевса, спартанский воитель отправится в далёкую пустыню, чтобы обрести внутреннее спокойствие.

Напомним, God of War — это популярная франшиза экшен-игр о приключениях греческого бога войны Кратоса. Последний часть вышла в 2018 году.

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