Женева, Швейцария, , 09:01 — REGNUM Возможность проведения конкурса «Евровидение 2020», отмененного из-за распространения коронавируса, в онлайн-режиме рассматривают организаторы. Об этом Европейский вещательный союз сообщил на официальной странице в соцсети Instagram.

По словам организаторов, рассматриваются варианты альтернативной программы выступлений, без проведения живых концертов с участием зрителей. Также отмечается, что конкурсная составляющая в новой программе будет исключена.

Представители оргкомитета «Евровидения» подчеркнули, что ставят цель в ближайшие месяцы оказать честь и почет исполнителям и песням, которые были выбраны для конкурса.

Напомним, конкурс «Евровидение 2020» должен был пройти с 12 по 16 мая. Из-за пандемии коронавируса организаторы конкурс отменили.

До отмены конкурса среди клипов, размещенных на официальном канале конкурса в YouTube, с огромным отрывом лидировала композиция российского коллектива Little Big. Клип набрал 42 млн просмотров.