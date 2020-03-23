Женева, Швейцария, , 08:32 — REGNUM Композицию «Uno», подготовленную для отмененного конкурса «Евровидение 2020», не сможет представить на конкурсе «Евровидение 2021» в следующем году российская группа Little Big. Об этом заявили организаторы музыкального конкурса на официальной странице в соцсети Instagram.

В заметке указано, что оргкомитет конкурса решил, что все песни, представленные в 2020 году, не будут иметь права участвовать в конкурсе в следующем 2021 году. По словам организаторов, это решение соответствует правилам музыкального конкурса.

Также в заявлении организаторов сообщается, что на будущий год страны-участницы конкурса могут самостоятельно решить, отправлять на конкурс тех же исполнителей или выбрать новых.

Напомним, конкурс «Евровидение 2020» должен был состояться в мае 2020 года в Нидерландах, но был отменен из-за ситуации с распространением в Европе коронавируса.