Лос-Анджелес, США, , 02:11 — REGNUM Создатели кинокомикса «Первый мститель: Другая война» показали, как создавались некоторые сцены фильма. Ролик был опубликован 22 марта на форуме Reddit.

В видео в том числе показали, как создавалась сцена, в которой Капитан Америка, Чёрная Вдова и Сокол попадают в засаду, устроенную Зимним Солдатом и выпадывают из автомобиля на дорогу на его оторванной двери. Дублёром Скарлетт Йоханссон во время съёмок этой сцены была актриса и каскадёр Эми Джонстон.

Фильм «Первый мститель: Другая война» вышел на экраны в апреле 2014 года. Сняли его режиссёры Энтони и Джо Руссо.

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