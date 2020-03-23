Токио, , 01:59 — REGNUM В сеть выложили трейлер четвёртого (и финального) сезона популярного аниме «В поисках божественного рецепта» (Shokugeki no Souma). Ролик был выложен 22 марта на YouTube-канале Warnerbrosanime.

Стоит отметить, что создатели аниме-адапатции в третьем сезоне шоу немного отошли от оригинальной манги, пропустив одну из небольших сюжетных арок. Трейлер даёт понять, что в продолжении появится новый персонаж, которого мельком показали в последних кадрах финала третьего сезона.

Авторами «кулинарной» манги «В поисках божественного рецепта» являются Цукуда Юто (сюжет) и Саэки Сюн (иллюстрации). Её первый том был опубликован 26 ноября 2021 года в еженедельном журнале Weekly Shonen Jump.

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