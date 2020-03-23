Лос-Анджелес, США, , 01:20 — REGNUM Музыкант и актёр Джаред Лето сообщил своим поклонникам, что он открывает сетевой киноклуб. Предложение присоединиться к просмотру он опубликовал 21 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/JaredLeto/status/1241217789072834560

Актер написал, что он планирует посмотреть картину Джона Хьюза «Феррис Бьюллер берёт выходной». Всем желающим посмотреть фильм вместе с ним Лето предложил обратиться к известным потоковым платформам.

Ранее Джаред Лето признался: 17 марта 2020 года он с удивлением для себя узнал, что мир борется с эпидемией коронавируса. Музыкант сообщил, что в течение 12 дней он «медитировал» в пустыне и не получал никаких новостей.

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