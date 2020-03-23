Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Звезда кинокомиксов Marvel про Человека-паука Том Холланд сообщил фанатам, что он заболел и «чувствует себя очень плохо». Он разместил видео 22 марта на своей странице в Twitter.

Актёр отметил: он не думает, что заразился коронавирусом, однако всё же решил принять «дополнительные меры предосторожности» и поместил себя на домашний карантин.

https://twitter.com/lronspyder/status/1241747612140744704

«Это первый день, когда я почувствовал себя действительно плохо», — написал Холланд, добавив, что «вчера чувствовал себя хорошо», но, проснувшись утром, стал сильно кашлять.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что находящаяся на карантине жена Тома Хэнкса Рита Уилсон опубликовала в сети ролик, в котором она продемонстрировала навыки рэпа. Певица пошутила, что у неё началось «карантинное сумасшествие». Положительный результат при тестировании на коронавирус супруги получили 12 марта 2020 года.

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