Лос-Анджелес, США, , 00:55 — REGNUM Находящяяся на карантине певица, актриса и продюсер Рита Уилсон (жена Тома Хэнкса) выложила в сеть видео, в котором она продемонстрировала навыки чтения рэпа. Ролик был опубликован 22 марта на её странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-BqChYnY6F/

«Карантинное сумасшествие», — такой комментарий Уилсон разместила в публикации. Певица также предложила всем своим подписчикам посмотреть видео, чтобы «поверить» в происходящее.

Рита Уилсон и Том Хэнкс 12 марта 2020 года сообщили в соцсетях, что они получили положительный результат при тестировании на коронавирус. 17 марта актёр написал на своей странице в Twitter, что его и супругу перевели из больницы австралийского города Квинсленд на домашний карантин.

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